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VASAGLE Scaffale per Microonde con 2 Cesti, Scaffale da Cucina con Bordi, Ripiani e Ganci, 80 x 35 x 95 cm, Stile Traditional basic, Marrone Vintage e Nero Opaco KKS96X

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📋 Descrizione Prodotto

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color Marrone Vintage + Nero Opaco
size 95H cm
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