📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Scaffale per Microonde con 2 Cesti, Scaffale da Cucina con Bordi, Ripiani e Ganci, 80 x 35 x 95 cm, Stile Traditional basic, Marrone Vintage e Nero Opaco KKS96X è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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