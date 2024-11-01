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SONGMICS Set di 6 grucce in legno massiccio con spalle molto larghe, antiscivolo, per abiti, camicie, cappotti, giacche, pantaloni, ganci girevoli a 360°, colore legnoso CRSH06NL

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📋 Descrizione Prodotto

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color Colore Legnoso
size 44 x 5,5 x 23 cm
unitCount 6

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