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Russell Hobbs RH00840EU - Padella antiaderente da 20 cm, effetto marmo blu, alluminio pressato

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color Blu
releaseDate 2019-10-22T00:00:01Z
size 20 cm
unitCount 1

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