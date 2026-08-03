Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile
-24%
Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile - Immagine 1 Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile - Immagine 2 Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile - Immagine 3 Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile - Immagine 4 Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile - Immagine 5

Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile

Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile costa €2.99 su Amazon.it, rispetto a €3.96 di prezzo precedente (risparmio 0.97). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 1777 recensioni.

4.6/5 (1777 recensioni)
€2.99 €3.96
Risparmi 24%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Scottex Ultra Soft Fazzoletti Carta 160 Pz, 2 Box Riciclabile è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 24%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Bianco
releaseDate 2019-11-19T00:00:01Z
size 160 unità (Confezione da 1)
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona