Braun MultiQuick 7 - Frullatore a Immersione con Tecnologia SplashControl, ActiveBlade, Selezione di Velocità Precisa, Tritatutto 500 mL, Frusta, Bicchiere 600 mL, 1000W, Nero (MQ7035X)

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📋 Descrizione Prodotto

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color Grigio
releaseDate 2021-06-23T00:00:01Z
size 39 cm (H) x 6 cm (W) x 0.01 cm (D)
unitCount 1

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