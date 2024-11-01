📋 Descrizione Prodotto

Girmi BL2201 Bollitore Cordless, 1.7 Lt, 2200 W, Beccuccio con filtro, Resistenza nascosta, Base con rotazione 360°, Indicatore livello d'acqua, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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