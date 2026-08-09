SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT costa €36.79 su Amazon.it, rispetto a €45.99 di prezzo precedente (risparmio 9.20). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 2437 recensioni.
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