Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT
-20%
SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT - Immagine 1 SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT - Immagine 2 SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT - Immagine 3 SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT - Immagine 4 SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT - Immagine 5

SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT

SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT costa €36.79 su Amazon.it, rispetto a €45.99 di prezzo precedente (risparmio 9.20). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 2437 recensioni.

4.6/5 (2437 recensioni)
€36.79 €45.99
Risparmi 20%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Scaffale da Bagno e da Cucina in BambÙ, con 5 Ripiani Regolabili in 9 Altezze, Scaffalatura Portaoggetti per Soggiorno, Corridoio, 60 x 26 x 130 cm, Bianco BCB35WT è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 20%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Bianco Nuvola
size 5 Niveaux (26 x 60 x 130 cm)
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Casa e cucina