Fermenti Lattici Probiotici e Prebiotici, 77 Miliardi di CFU, 20 Ceppi | Probiotici Donna e Uomo, Lactobacillus Gasseri, Lactobacillus Reuteri, Fermenti Lattici Adulti, con Inulina, Senza Glutine costa €13.82 su Amazon.it, rispetto a €24.99 di prezzo precedente (risparmio 11.17). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 4158 recensioni.
Fermenti Lattici Probiotici e Prebiotici, 77 Miliardi di CFU, 20 Ceppi | Probiotici Donna e Uomo, Lactobacillus Gasseri, Lactobacillus Reuteri, Fermenti Lattici Adulti, con Inulina, Senza Glutine è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 45%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.