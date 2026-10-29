Princess Piastra Teppanyaki, 28 x 28 cm, 1500 W, per 1-2 Persone | Rivestimento antiaderente, Termostato regolabile, Alluminio pressofuso, 4 spatole, 01.103090.01.001

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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero
releaseDate 2020-11-25T00:00:01Z
size S (28 x 28 cm)
unitCount 1

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