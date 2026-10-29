📋 Descrizione Prodotto

Princess Piastra Teppanyaki, 28 x 28 cm, 1500 W, per 1-2 Persone | Rivestimento antiaderente, Termostato regolabile, Alluminio pressofuso, 4 spatole, 01.103090.01.001 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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