📋 Descrizione Prodotto

Bollitore in vetro Clatronic | bollitore | 1,7 litri | alloggiamento in vetro/acciaio inox | attacco a spina ruotabile a 360° | indicatore del livello dell'acqua | 2200 watt | WKS 3744 G è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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