📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Scaffale da Bagno, Portaoggetti in Metallo, Max Portata 100 kg, 5 Pannelli in PP, Ganci Rimovibili, 30 x 30 x 123,5 cm, Espandibile, per Spazio Stretto, Nero e Trasparente LGR23BK è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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