Guzzini - Kitchen Active Design, SPIN&STORE, Centrifuga Insalata con Coperchio - Bianco, Ø 26 x h19 cm - 17090011 costa €26.60 su Amazon.it, rispetto a €39.50 di prezzo precedente (risparmio 12.90). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 1165 recensioni.
Guzzini - Kitchen Active Design, SPIN&STORE, Centrifuga Insalata con Coperchio - Bianco, Ø 26 x h19 cm - 17090011 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 33%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.