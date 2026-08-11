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VASAGLE Custos Collezione - Panca Scarpiera con Cassetto e Scomparti Aperti, Scaffale Portascarpe, Seduta Imbottita, Ingresso Camera da Letto, 104 x 30,5 x 48 cm, Bianco Nuvola LHS024W01
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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco + Grigio
size 30 x 104 x 48 cm
unitCount 1

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