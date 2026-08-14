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Vileda Extra Stendino da terra a Cavalletto, 20 m di stenditura, acciaio, con supporto per calzini e intimo, ruote

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color Bianco
size 6.8 x 57 x 132 cm
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