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Belkin Doppio caricabatteria da parete USB-A da 24 W Boost Charge (per iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 12, Samsung Galaxy S23, S23+, S22, Pixel e altri)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
releaseDate 2022-01-01T00:00:01Z
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