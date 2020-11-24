📋 Descrizione Prodotto

Braun MultiQuick5 Vario MQ5235WH MINIPIMER CON 5 ANNI DI ASSISTENZA, Frullatore, 21 velocità, Dotato di tritatutto da 500ml, frusta e Bicchiere da 600ml, Potenza 1000W, 3 accessori, bianco/grigio è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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