📋 Descrizione Prodotto

Samsung Forno a Microonde Grill, a libera installazione, Dual Dial MG23K3614AW/ET, Cottura Croccante, AutoDefrost, Microonde + Grill 800 W + 1100 W, 23 L, 49l x 27,5h x 39p cm, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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