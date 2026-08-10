📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Cestino da Cucina, Pattumiera per Riciclaggio, Pattumiera Tripla a Pedale, in Metallo da 45 Litri, per Raccolta Differenziata, 3 x 15L, con Coperchio, Acciaio, Bianco LTB45W è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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