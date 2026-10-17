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Lagostina Cucina Mediterranea, Padella Antiaderente in Alluminio Ø 24 cm | per Induzione e Gas, con Indicatore di Calore Thermo-Signal, Rossa

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color Rosso
size Ø 24cm
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