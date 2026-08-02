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Yankee Candle Ricarica Scent Plug | Midnight Jasmine | Per spazi piccoli e medi | Fragranza duratura
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Yankee Candle Ricarica Scent Plug | Midnight Jasmine | Per spazi piccoli e medi | Fragranza duratura

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color Midnight Jasmine
releaseDate 2020-09-01T00:00:01Z
size 18.5 ml (Confezione da 2)
unitCount 2

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