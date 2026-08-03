Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Yankee Candle ricariche fragranza ScentPlug | Olio per profumatore d'ambiente elettrico Red Raspberry | Durata della fragranza: fino a 60 giorni | 2 pezzi
-29%
Yankee Candle ricariche fragranza ScentPlug | Olio per profumatore d'ambiente elettrico Red Raspberry | Durata della fragranza: fino a 60 giorni | 2 pezzi - Immagine 1 Yankee Candle ricariche fragranza ScentPlug | Olio per profumatore d'ambiente elettrico Red Raspberry | Durata della fragranza: fino a 60 giorni | 2 pezzi - Immagine 2

Yankee Candle ricariche fragranza ScentPlug | Olio per profumatore d'ambiente elettrico Red Raspberry | Durata della fragranza: fino a 60 giorni | 2 pezzi

Yankee Candle ricariche fragranza ScentPlug | Olio per profumatore d'ambiente elettrico Red Raspberry | Durata della fragranza: fino a 60 giorni | 2 pezzi costa €8.48 su Amazon.it, rispetto a €11.99 di prezzo precedente (risparmio 3.51). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 2287 recensioni.

4.6/5 (2287 recensioni)
€8.48 €11.99
Risparmi 29%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Yankee Candle ricariche fragranza ScentPlug | Olio per profumatore d'ambiente elettrico Red Raspberry | Durata della fragranza: fino a 60 giorni | 2 pezzi è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 29%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Red Raspberry
releaseDate 2020-09-01T00:00:01Z
size OLIO PER DIFFUSORE
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Casa e cucina