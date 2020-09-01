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Yankee Candle ricariche fragranza ScentPlug | Olio per profumatore d'ambiente elettrico Lemon Lavender | Durata della fragranza: fino a 60 giorni | 2 pezzi

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color Lemon Lavender
releaseDate 2020-09-01T00:00:01Z
size 1 unità (Confezione da 2)
unitCount 2

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