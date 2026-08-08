📋 Descrizione Prodotto

Kenwood kMix Editions KMX760GD - Robot da cucina, ciotola da 5 l, sistema di sicurezza Safe-Use, alloggiamento in metallo, 1000 Watt, con set di 3 pasticceria e paraspruzzi, colore: oro rosa è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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