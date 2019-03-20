📋 Descrizione Prodotto

De'Longhi Eletta Evo ECAM 46.860.B macchina da caffè automatica, con sistema lattecrema, cappuccino ed espresso premendo un pulsante, display LCD e tasti sensori, 2 litri, colore nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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