De'Longhi Eletta Evo ECAM 46.860.B macchina da caffè automatica, con sistema lattecrema, cappuccino ed espresso premendo un pulsante, display LCD e tasti sensori, 2 litri, colore nero

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color Nero
releaseDate 2019-03-20T00:00:01Z
size Macchina da caffè completamente automatica
unitCount 1

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