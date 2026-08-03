Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Candy Smart CS4 1272DE/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco
-20%
Candy Smart CS4 1272DE/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco - Immagine 1 Candy Smart CS4 1272DE/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco - Immagine 2 Candy Smart CS4 1272DE/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco - Immagine 3

Candy Smart CS4 1272DE/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco

Candy Smart CS4 1272DE/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco costa €209.89 su Amazon.it, rispetto a €263.35 di prezzo precedente (risparmio 53.46). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.3 su 5 con 1799 recensioni.

4.3/5 (1799 recensioni)
€209.89 €263.35
Risparmi 20%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Candy Smart CS4 1272DE/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 20%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Bianco
size 7 kg
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Grandi elettrodomestici