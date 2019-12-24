Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12
-29%
Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12 - Immagine 1 Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12 - Immagine 2 Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12 - Immagine 3 Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12 - Immagine 4 Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12 - Immagine 5

Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12

4.6/5 (77184 recensioni)
€5.89 €8.30
Risparmi 29%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Amazon Basics Batterie a bottone alcaline LR44, 1,5 V, energia di lunga durata, senza mercurio, confezione da 12 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 29%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color S/O
releaseDate 2019-12-24T00:00:01Z
size 12 unità
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Elettronica