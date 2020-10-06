Corsair MM300 PRO Tappetino per Mouse da Gioco, Tessuto Impermeabile di Qualità, Superficie 93 cm x 30 cm, Tessuto in Microtrama, Base Gomma Spessore Elevato 3 mm, Antiscivolo, Esteso, Nero/Grigio

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4.7/5 (34517 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero/Grigio
releaseDate 2020-10-06T00:00:01Z
size 930L x 930l mm
unitCount 1

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