Chanteclair Liquido Profuma Biancheria I Concentrati, Muschio Bianco, 220 ml
4,6 su 5 su Amazon, 1.957 recensioni
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Caratteristiche
- PROFUMO INTENSO E PERSISTENTE: Profumatore bucato creato con una formula esclusiva che assicura un profumo di lunga durata per donarti una sensazione di piacevole freschezza tutta da indossare.
- ANCHE PER ASCIUGATRICE: Adatto anche per l'utilizzo in asciugatrice: dosa un tappo su un panno in cotone ed inseriscilo nell'asciugatrice
- MUSCHIO BIANCO: lasciati avvolgere dalle note delicate del Muschio Bianco per rivivere la sensazione del vero pulito di Chanteclair. Scopri tutte le fragranze e scegli quella che fa per te!
- I CONCENTRATI CHANTECLAIR è anche: Ammorbidenti Concentrati e Sacchetti profumati. Scopri tutta la gamma!
- CONSIGLI DI UTILIZZO: Per il bucato in lavatrice, versa un tappo di Profuma Biancheria nella vaschetta dell'ammorbidente prima del ciclo di lavaggio. Adatto anche per il bucato a mano.
Dettagli
- Colore
- Muschio Bianco
- Formato
- 220 ml (Confezione da 1)
In breve
Chanteclair Liquido Profuma Biancheria I Concentrati, Muschio Bianco, 220 ml costa 4,19 € su Amazon.it, rispetto a 7,29 € di prezzo precedente (risparmio 3,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 17:27; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.957 recensioni.
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