Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde
-34%
Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde - Immagine 1 Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde - Immagine 2 Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde - Immagine 3 Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde - Immagine 4 Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde - Immagine 5

Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde

4.3/5 (1496 recensioni)
€99.49 €149.99
Risparmi 34%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Bosch Aspiratore A Batteria Universalvac 18, Batteria Da 2.5 Ah, Sistema Da 18 V, Confezione In Cartone, Verde è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 34%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Green
size Set, 1 batería, Diseño actualizado
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Casa e cucina