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Soundcore Motion Boom Cassa Bluetooth Portatile, con driver audio in titanio, tecnologia BassUp, IPX7, 24h, ideale per esterni, giardino, spiaggia

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color Black
releaseDate 2020-12-16T00:00:01Z
size Motion Boom
unitCount 1

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