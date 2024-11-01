📋 Descrizione Prodotto

Laica Bk31A Bottiglia Filtrante In Vetro Glassmart, 3 Filtri Fast Disk Inclusi, 360 Litri Di Acqua Filtrata Istantaneamente, Bianco/Trasparente, ‎13.8 x 13.8 x 38.8 cm; 1.06 Kg è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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