📋 Descrizione Prodotto

Toshiba MW2-AG23P(WH) 3-in-1 Forno a Microonde con Grill 1050W, e Cottura combinata, 23 L, Piatto Girevole con Memoria di Posizione, Timer, Luci LED Integrate, 900 W, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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