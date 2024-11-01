📋 Descrizione Prodotto

Charmast Power bank wireless 15W 20000mAh, 22.5W USB A & 20W USB C PD QC 3.0 Caricatore portatile Carica Rapida LED Display Batteria Portatile con 4 uscite & 3 Ingressi per smartphones e Tablet è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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