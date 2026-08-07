📋 Descrizione Prodotto

Instant Pot Pro Pentola a Pressione Elettrica 10 in 1, 1200 W, 5,7 L – Slow Cooker, Cuociriso, Vaporiera, Rosolatura, Sterilizzatore, Yogurtiera, Sous Vide – Acciaio Inox Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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