📋 Descrizione Prodotto

Swiffer 3D Scopa e Lavapavimenti, 1 Manico, 4 Panni Cattura Polvere e 2 Panni Lavapavimenti, Cattura Polvere e Sporco, Ottimo per Tutti i Tipi di Pavimenti e per i Peli di Animali è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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