Foxy GranTavola Scozzesi | Tovaglioli Doppiovelo | 36 Confezioni Da 42 Pezzi 32x32,5cm | Decoro Scozzese 4 Colori | PEFC | 100% Energia Elettrica Rinnovabile | Confezione Riciclabile

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📋 Descrizione Prodotto

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color Blue, Green, Red, Orange
releaseDate 2022-11-18T00:00:01Z
size 43 Unità (Confezione da 36)
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