📋 Descrizione Prodotto

Foxy GranTavola Scozzesi | Tovaglioli Doppiovelo | 36 Confezioni Da 42 Pezzi 32x32,5cm | Decoro Scozzese 4 Colori | PEFC | 100% Energia Elettrica Rinnovabile | Confezione Riciclabile è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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