📋 Descrizione Prodotto

Crave Mangime per cani per adulti con agnello e manzo, 14 ciotole, 7 x 150 g (confezione da 2) – cibo per cani di alta qualità bagnato con alto contenuto proteico senza aggiunta di cereali è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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