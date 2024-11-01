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Crave Mangime per cani per adulti con agnello e manzo, 14 ciotole, 7 x 150 g (confezione da 2) – cibo per cani di alta qualità bagnato con alto contenuto proteico senza aggiunta di cereali
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Crave Mangime per cani per adulti con agnello e manzo, 14 ciotole, 7 x 150 g (confezione da 2) – cibo per cani di alta qualità bagnato con alto contenuto proteico senza aggiunta di cereali

4.4/5 (180 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

Crave Mangime per cani per adulti con agnello e manzo, 14 ciotole, 7 x 150 g (confezione da 2) – cibo per cani di alta qualità bagnato con alto contenuto proteico senza aggiunta di cereali è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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size 2.1 kg (Confezione da 1)
unitCount 1

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