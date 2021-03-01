📋 Descrizione Prodotto

Candy Piano Cottura2 Fuochi in Vetroceramica, Pannello di Controllo Touch Centrale, Timer Programmabile, Blocco di Sicurezza e Indicatore Calore Residuo, 28,8 x 52 x 5,5 cm, Nero - CDH30 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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