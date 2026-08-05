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Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS XT, Nero
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Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS XT, Nero

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color Nero
releaseDate 2021-06-20T00:00:01Z
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