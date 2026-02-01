📋 Descrizione Prodotto

msi GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC – Scheda Video, 8GB GDDR7 28Gbps/128-bit, PCIe 5.0, raffreddamento TRI FROZR 4 con 3 × STORMFORCE FAN, RGB, HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1b è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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