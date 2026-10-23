Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu
-34%
Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu - Immagine 1 Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu - Immagine 2 Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu - Immagine 3 Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu - Immagine 4 Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu - Immagine 5

Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu

Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu costa €9.90 su Amazon.it, rispetto a €14.90 di prezzo precedente (risparmio 5.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 1599 recensioni.

4.2/5 (1599 recensioni)
€9.90 €14.90
Risparmi 34%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Girmi BP02 Bilancia Pesapersone Meccanica Analogica, 1 Kg/130 Kg, Quadrante grande, Pedana antiscivolo, Facile lettura, Design Vintage, Blu è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 34%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color blu
releaseDate 2021-06-09T00:00:01Z
size 27 x 4.5 x 24.5 cm
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona