📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Set di 2 Sgabelli da Bar, Sedie da Cucina, con Schienale, Struttura in Acciaio, Altezza di Seduta di 73 cm, Montaggio Facile, Stile Industriale, Marrone Vintage e Nero LBC026B01V1 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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