📋 Descrizione Prodotto

Braun TexStyle1 SI1040GR Ferro da stiro a Vapore, 5 Anni di Assistenza, Riscaldamento Rapido, MODALITA' ECOMODE Risparmio energetico, 120g/min vapore, Serbatoio 220ml,2000W, Verde è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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