📋 Descrizione Prodotto

WITTCHEN GROOVE Line Valigia da viaggio, da cabina a mano, rigida in ABS con 2 ruote, Serratura a combinazione, Maniglia telescopica, Piccolo, (A x L x P): 40 x 30 x 20 cm Ryanair/ITA Airways/easyJet è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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