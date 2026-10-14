POP Funko NBA Legends: Michael Jordan - White All Stars 1988

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color Rosso
releaseDate 2022-03-21T00:00:01Z
size 9 cm
unitCount 1

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Tutte le Offerte Categoria Giochi e giocattoli