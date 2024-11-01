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Pasta del Capitano, Dentifricio Antitartaro Bio, Dona Freschezza e Rinfresca l'Alito, Ideale per i Fumatori, Aiuta a Prevenire la Placca, 100% Made in Italy, Tubetto da 75 ml

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📋 Descrizione Prodotto

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color Antitartaro Bio
size 75 ml (Confezione da 1)
unitCount 1

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