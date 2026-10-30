ALPRO PROTEIN 50g, Bevanda alla SOIA al gusto CIOCCOLATO - 8x1L | NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE, Alto Contenuto Proteico costa €13.63 su Amazon.it, rispetto a €20.07 di prezzo precedente (risparmio 6.44). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 1609 recensioni.
ALPRO PROTEIN 50g, Bevanda alla SOIA al gusto CIOCCOLATO - 8x1L | NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE, Alto Contenuto Proteico è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 32%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.