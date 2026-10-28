📋 Descrizione Prodotto

Candy Moderna Forno a Microonde con Grill, 23 Litri, 900W, 40 Programmi, 6 Livelli di Potenza, Funzioni Defrost e Autoclean, App hOn, Libera Installazione, 48,3 x 40,6 x 28,1 cm, Nero - CMGA23TNDB è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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