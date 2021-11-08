📋 Descrizione Prodotto

Moulinex Infinyforce Pro Frullatore a Immersione, 1200 W, Lame Resistenti, 5 Funzioni, 3 Accessori con Robot Multifunzione, Mixer a Immersione con Controllo Velocità, Lavabile in Lavastoviglie,DD95JD è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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