SONGMICS Stand Appendiabiti a Doppia Barra, Struttura in Metallo, 59 x 100 x 162 cm, con Ripiano Portaoggetti e Rotelle, 2 Ruote con Freni, Portata fino a 110 kg, Bianco HSR060W01 costa €40.27 su Amazon.it, rispetto a €49.99 di prezzo precedente (risparmio 9.72). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 4420 recensioni.
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